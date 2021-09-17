台股加權指數17日開在17279.29點，呈現小漲，權王台積電（2330）開在平盤600元，中秋節長假前夕，多空態度謹慎，盤面上以IC設計、PCB、航運、鋼鐵、塑化等走勢較強，早盤指數在平盤附近震盪。

美國零售銷售額意外強勁、推升公債殖利率及美元，壓抑了大型科技成長股及出口股，美股標準普爾500指數16日終場收低。

道瓊工業平均指數9月16日終場下跌0.18％（63.07點）、收34751.32點。那斯達克指數上漲0.13％（20.39點）、收15181.92點。費城半導體指數上漲0.23％（7.84點）、收3473.60點。

元富投顧指出，台股在季月線附近整理，KD進入50附近，中秋節後即將表態，區間以17000～17500點來看待。

以內資為主的櫃買指數上攻無力，相對弱勢，區間以205～215來看待，指標股看笙科、振曜、台燿。

美元指數已完成一年的底部型態，且縮減購債是遲早問題，美元指數有望持續走強，預期美元指數在92～93之間震盪整理。台股電子比重超過五成，且費半在史高附近，電子股居主流位置；油價上漲，塑化類股走強，觀察亞聚、台聚、台達化。

時序邁入傳統旺季，電子與傳產同步啟動，觀察8月營收創歷史新高且近一個月法人買超個股，指標股有聯電、欣興、聯茂、威鋒。密切留意美國半導體股走勢和Delta變種病毒疫情發展，未來將進入震盪整理格局。