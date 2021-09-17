中共總書記習近平於8月27日至28日召開中共中央民族工作會議。取自新華社

阿富汗塔利班（下稱阿塔）獲得阿富汗政權後，對約束、切割各地極端組織的承諾仍曖昧不明，包括北京最關切的東突厥斯坦（東伊運）。當前解放軍西部戰區、新疆軍區、西藏軍區可謂是全力運轉，謹防新疆、西藏及中印邊境有變，以避免出現「彊獨、藏獨、台獨」三者聯動的態勢，這也是為何近來東部戰區在宣傳上對台愈發強硬的原因之一。

隨著阿塔建國，中共總書記習近平於8月27日至28日召開了中共歷史上第五次的中共中央民族工作會議，這也是習近平任內所召開的第二次中共中央民族工作會議，上一次是在2014年9月28日至29日召開。

習近平在這次會上罕見強調，要堅決防範民族領域重大風險隱患，持續肅清民族分裂、宗教極端思想流毒，並強調只有鑄牢中華民族共同體意識，才能有效抵禦各種極端、分裂思想的滲透顛覆。這是歷史上中共中央民族工作會議首次提到「民族分裂」，在前四次中共中央民族工作會議裡，「民族團結」及加快民族地區經濟發展才是主旋律。

在當前阿塔公開對中國表示親善的同時，也對外表示不會讓阿富汗成為東伊運疆獨運動的基地，但北京在軍事上卻保持著高度戒備。隨著阿塔宣布獨立建國，進一步刺激了中亞地區的各大極端組織，各地極端組織人員也將阿富汗視為庇護所。因為按阿塔所奉行的伊斯蘭教義，仍會將奉行相同伊斯蘭教義的極端組織人員視為「客人」，不會刻意約束及打壓，必要時還會提供幫助。

如與阿塔有著千絲萬縷密切關係的巴基斯坦塔利班（下稱巴塔），在阿塔攻入首都喀布爾前，方於7月14日第一時間宣布對巴基斯坦境內的中企班車恐襲事件負責，造成中企9人罹難。此一事件顯示出中國的鐵杆盟友巴基斯坦政府（巴鐵）雖與阿塔存在一定的聯繫合作，但仍無法藉由阿塔來約束巴塔不要攻擊中國參與項目，這除了為中國在巴國境內的「一帶一路」項目蒙上陰影外，更擔心的是阿塔同樣也無法約束、甚至放任東伊運在新疆死灰復燃，進而連帶藏獨呼聲再起。

當前解放軍西部戰區可說是全力運轉以應對中印邊境及新疆、西藏可能出現的變局，中部戰區也有部分部隊持續分批在西北練兵備戰，以隨時馳援。解放軍負責維護內部穩定的「武警部隊」更是高度戒備恐怖襲擊的發生。甚至有消息傳出新疆之前因香港反送中事件、馳援香港駐港部隊、擁有豐富反恐經驗的武警人員已重新回到新疆，且新疆邊境地區多數已成為軍管地帶，防範阿富汗難民潮夾帶東伊運人員越過邊境。