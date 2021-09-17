對於國民黨主席選戰，民調排名第一，孫文學校總校長張亞中今表示感謝支持者，而對於黨主席江啟臣認為背後有人在操弄民調，張亞中則指出，自己沒有網軍，所以不知江說的是不是事實。

16日傳出有媒體民調指出國民黨主席選舉，四位候選中人張亞中躍升第一，前新北市長朱立倫居次、江啟臣第三，卓伯源第四，引爆黨內熱議；江啟臣昨稱，黨內選舉如果需要以此方式操弄，未來如何超越民進黨；朱立倫則說，國民黨若硬不起來，將是最大危機。

張亞中今（17日）接受媒體聯訪，面對記者詢問，對於民調衝第一，江啟臣認為有人在操弄民調的看法，張亞中直言，首先，他非常感謝黨員的支持，第二是自己沒有網軍，所以也不知道江說的是不是事實。

張亞中稱，自己有參加一些節目訪談，及跟一些網紅的對話，都可以看到很多支持自己的留言，而且支持他的人還有一些是年輕人，所以他感覺很多人都希望國民黨能有改變的機會，因此在這個情況下，可能對他有更多的期許，也導致民調也會比較高一點。張亞中直言，很謝謝各位對他的支持。

國民黨主席戰況激烈民調出爐 張亞中最新回應

對於外傳這份民調有在操作棄保效應，張亞中表示，自己認為如果大家都是同志的話，就少一點謀略，多一點理念。他認為如果選舉中有某陣營動員所謂棄保效應，特別是在黨內選舉，是非常不應該的。