行政院通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，擬在年度預算外額外匡列2400億特別預算採購軍備，讓軍費飆高。對此，行政院長蘇貞昌今表示，中共謀我日亟，台灣基於保衛國家主權、國民安全，一定要有最好的準備才不會有戰爭發生。

行政院昨通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，擬在年度預算外額外匡列2400億特別預算採購軍備，藍委賴士葆抨擊，這不僅是規避政府總預算的舉債上限，更是大文文字遊戲讓破表的軍費「看起來沒這麼可怕」。國防部副部長王信龍表示，這是因應當前敵情威脅，未來會做合理說明。

面對外界質疑軍費創新高將排擠民生預算，蘇貞昌今赴立院備詢前表示，我們都知道國家安全第一，沒有安全沒有一切。而中共謀我日亟，國際情勢詭異，世界各國都認真準備，台灣基於保衛國家主權、國民安全，我們不能鬆懈，一定要有最好的準備才不會有戰爭發生。

此外，針對歐盟「印太戰略」多次提台灣，強調將尋求與台灣建立深厚的貿易和投資關係。蘇貞昌回應，在蔡英文總統領導下，國家日益被重視，國際能見度愈來愈高，台灣一再被肯定。

蘇貞昌說，從最近世界各國為台灣發聲、並用實質行動給予肯定，包括歐盟、歐洲國家贈送疫苗給台灣，可看出我們的努力在國際上不但有一席之地，而且是德不孤必有鄰，愈來愈多朋友肯定台灣堅守民主自由，肯定台灣作為世界有意義的貢獻者，「加入國際大家庭，愈來愈被肯定。」