行政院長蘇貞昌昨日（16）於行政院會表示，我國自行採購的108萬劑的莫德納和64萬劑的AZ疫苗，預計今日可運抵台灣。對此，國民黨立委馬文君指出，有兩點讓民眾非常恐慌：第一，到貨後加上檢驗、配送等流程曠日廢時，將讓等待第二劑民眾的保護力不斷流失；第二，指揮中心每天玩文字遊戲，日前甚至說準備讓莫德納孤兒混打高端，呼籲政府不該拿人命開玩笑。

馬文君昨日在臉書發文表示，她收到非常多長者及其家屬表示擔憂的訊息，他們都害怕尚未接種第二劑疫苗，空窗期間將會被病毒侵襲，也質疑莫非中央高官早已打完兩劑疫苗高枕無憂，才會忘記全台還有多少人正苦等疫苗的到來。

馬文君強調，有消息指出今日將有108萬劑莫德納到貨，但到貨後加上檢驗的時間、配送等流程，等著第二劑的民眾的保護力，依然一點一滴的流失；指揮中心曾說疫苗「不是等不到，而是還沒等到」，這種文字遊戲彷彿視人命如敝屣，隔日更是提出計畫要讓高端疫苗出場救援，準備讓過去已施打莫德納的民眾混打高端。

馬文君呼籲政府，千萬不可拿人民的性命開玩笑，就算要混打，也要經過謹慎的科學實驗，而不是拿全民當白老鼠。