Free agent center Jahlil Okafor is signing a non-guaranteed deal with the Atlanta Hawks sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 16 2021

沒想到才25歲的年紀，2015年NBA選秀探花歐卡佛已經快要落到沒球打的地步！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，剛被籃網釋出的歐卡佛，將跟老鷹簽下一份無保障合約，接著要跟盧瓦烏爭搶老鷹最後一席登錄球員名額。

來自美國籃球大學強權杜克的歐卡佛，2015年選秀會風光在第3順位被七六人選走，趁著恩比德因傷整季報銷，讓歐卡佛在菜鳥球季交出場均17.5分、7.0籃板成績，更入選新秀第一隊，沒想到接著就遭棄用，接連待過籃網、鵜鶘、活塞等隊。

歐卡佛上季只幫活塞打了27場例行賽，平均拿下5.4分、2.4籃板，本月4日就跟敦布亞一起被交易到籃網，隨即被籃網宣告釋出，如今好不容易找到在老鷹的新工作，卻必須跟盧瓦烏競爭最後一個登錄球員名額，能否在新球季出賽還很難講。

今年12月才滿26歲的歐卡佛，會落到這種幾乎沒人要的地步，主因還是他的受傷頻率太高，到現在打了6個球季，最多只在2018-19年球季效力鵜鶘期間打了59場例行賽，代表他的身體狀態太差，如果再這樣下去，他恐怕就會喪失NBA舞台了。