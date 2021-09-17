民進黨市議員周雅玲遭指控詐領助理費，新北地檢署昨指揮台北市調處，兵分5路搜索她的服務處、戶籍地等，並查扣手機、平板、存摺及相關文書等物證，並通知7名相關人士、2名證人到案說明，詐領金額超過百萬元，全案朝向貪汙治罪條例偵辦。檢方晚間將周等7人移送地檢署複訊，檢察官認為周涉犯貪汙罪嫌，犯嫌重大，今日凌晨複訊依違反貪污治罪條例向法院聲押禁見周雅玲。

檢方表示，周雅玲擔任臺北縣及新北市多屆議員，明知縣議員公費助理補助費用是由新北市議會編列預算支付，並非議員薪資，也非個人實質補貼，但她卻在2009年至去年間，利用多名親友作為人頭，向議會申報公費助理，按月向議會詐領每月薪資2至4萬元不等的補助費，以此詐得數百萬元。

周雅玲曾任台北縣第15、16屆議員，並連任新北市第1至3屆議員，也是汐止前鎮長、前立委周雅淑的妹妹，地方勢力雄厚，也因長期深耕、勤跑地方，鮮少傳出負面新聞，獲得不少選民支持。

不過，周的前夫劉財鑫2016年擔任服務處主任時，曾被爆出勾結天道盟天傑會，染指汐止多個建案，找來黑道恐嚇勒索建商後，再出面以選民服務的名義居中協調，從中牟取不法利益，曾一度重創周雅玲形象，但周雅玲選民服務熱心積極，形象相當正面，仍有不少支持者力挺，認為周平常公務繁忙才沒有留心前夫舉止。

新北市近1年來屢屢傳出涉及助理費案，高敏慧、王淑慧、黃永昌、曾煥嘉等藍綠資深議員都曾遭到羈押起訴，這次檢方大動作搜索周雅玲，令地方人士震驚。