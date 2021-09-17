歐盟執委會（European Commission）與歐盟對外事務部（EEAS）於16日發布「歐盟印太合作戰略」共同報告(The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific)，報告中強調，將與台灣及日本、南韓等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈的合作，尋求與台灣等尚未簽署貿易與投資協定的夥伴，深化雙邊經貿及投資關係；並將與具備資訊保護法規基礎的夥伴，例如台灣，展開數據保護對話。

對於歐盟在「印太合作戰略」共同報告的官方文件中首度明確納入台灣、關切台海安全情勢，並將台灣視為歐盟在印太地區的重要合作夥伴，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部指出，歐盟近月來持續在國際多邊及雙邊場域，透過發表聯合聲明或公報等方式，重申對台海和平與穩定的重視。此次歐盟首度在「印太合作戰略」正式文件中明確納入台灣，再次凸顯台海的安全、穩定與繁榮對歐盟在印太區域的利益至關重要。 外交部也深信，歐盟與台灣在半導體及資通訊等戰略產業加強合作，不僅將有助歐盟強化韌性及多元的價值鏈，也可協助歐盟在疫後復甦儘速達成「開放性戰略自主」的政策目標。

外交部表示，台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴，將持續在半導體等相關戰略產業的供應鏈重組、數位經濟、綠色能源及疫後經濟復甦等領域加強合作。我方也籲請歐盟依據歐洲議會多次決議，儘速與台灣就洽簽「雙邊投資協定」（BIA）啟動影響評估、公眾諮詢及範疇界定等談判前置作業。外交部將持續堅守核心價值，與歐盟等理念相近夥伴，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及自由、開放的印太地區。