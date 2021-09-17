新竹市長林智堅近日為推廣他倡議的竹竹合併、新竹先行等議題，四處奔走接受採訪宣揚理念，17日上午他接受媒體人黃暐瀚專訪時，被問及假設合併後，是否仍要參選市長一職，林智堅坦承既然提了倡議，就該留下來。針對國民黨立委林為洲日前批評林智堅提倡議是為選新竹縣長，林智堅意有所指表示本屆縣長選舉前林為洲民調最高，但最終被換掉。

林智堅在節目上重提倡議大新竹合併，是因為觀察到縣市分家在城市治理上的困難，加上近年美中貿易戰、疫情影響致全球供應鏈重組，根據科技部最新調查公布，全台科學園區產值這兩年大幅增長，尤其竹科最亮眼。

但在此關鍵時刻，林智堅認為竹科所在地分屬縣市兩地，發展建設要面對兩個地方政府，行政效率拖延，但竹竹合併有助於竹科發展成國際產業聚落，在國際舞台大展身手。此外，新竹縣市創稅合計高達1900億，但統籌分配款僅4％不到。

林智堅強調，竹縣市創稅排進全台前五名，僅因為不是直轄市獲得統籌分配款較少，若能升格直轄市，就能解決為人詬病的竹科交通問題，大新竹輕軌也將有足夠的自籌款因應，竹科許多審查計畫也不必送中央，加速行政效率。

外界對於在此時間點提出竹竹合併升格議題是量身訂做，林智堅再次解釋，他僅提出竹竹合，升格是新竹縣長楊文科所提，甚至還提出修改地制法的方法，原委是如此，是楊縣長的提議，後續才有媒體詢問民進黨立院總召柯建銘關於修法的話題，因此變調，導致國民黨攻擊他提出主張是因人設事。

立委林為洲曾在媒體前批評林智堅提出合併倡議完全是為了想選新竹縣長，他判斷民進黨不敢真正搞大新竹合併升格，是想利用民意的反彈，讓林智堅順理成章選新竹縣長。對此林智堅否認自己會選縣長，並稱自己跟林為洲很熟，林為洲當時想選本屆縣長，民調是贏的，卻被換成楊文科，要黃暐瀚有機會問問林為洲。

黃暐瀚追問林智堅市長兩任屆滿後不接受入閣嗎？林智堅表示自己是國家栽培的政治工作者，人在江湖沒有辦法完全按照個人意志，但他自己肯定是想把市長工作做好做滿。針對此次合併倡議獲得蔡英文「樂見」，若順利推動修法合併，是否會投入大新竹首任市長選舉？林智堅說既然自己是倡議的人，應該要留下來，如果有機會再為大家服務，是他的榮幸。