大陸《環球時報》17日報導，中國駐歐盟使團發言人當地時間16日表示，《新歐中戰略報告》一方面認為中國是歐盟的「合作和談判夥伴」，另一方面大幅渲染意識形態和價值觀差異，突出中歐是「制度性對手」，這種說法無益於改善和發展中歐關係，中方不能認同。特別是報告妄評中國的政治、經濟、社會和外交政策，基於偏見和謊言對涉港、涉疆、台灣等問題指手畫腳，粗暴干涉了中國內政，違背了國際關係基本準則和歐方在有關問題上的承諾，中方對此表示堅決反對。

歐洲議會15日表決通過《新歐中戰略報告》稱，中國是歐盟的合作和談判夥伴，但正日益成為歐盟的經濟競爭者和制度性對手，呼籲歐盟制定更加自信、全面、一致的對華戰略，塑造符合自身價值觀的對華關係。

據報導，歐洲議會部分議員在討論中強調，中國是歐盟的戰略夥伴，中歐保持互利關係對雙方和全球穩定都有戰略意義，呼籲歐盟聚焦合作，妥處分歧，與中方共同肩負起應對疫情和推動疫後復甦等全球性問題的責任。

中國使團發言人表示，希望歐方認真聽取這些理性的聲音，以全面、客觀的態度看待中國的發展與進步，多做有益於中歐關係發展的事情。

16日，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利正式發布歐盟的「印太戰略」報告，強調要同日本、印度、澳洲、台灣加強經貿合作關係。