黃喜燦 加盟狼隊上陣第一場馬上取得進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[布倫特福德@狼隊][09/18(六)19:30] [編號 587]

歐洲賽事在周中開始，英超要參加歐洲賽事的球隊也開始「死亡賽程」，至10月初的國際賽周前，各支強隊平均每3至4天便要比賽1場，加上舟車勞累，未來數周隨時出現意外賽果。

先介紹一場由兩支都不用打歐洲賽事的球隊互相之間的對壘。主隊狼隊首3場英超全敗，而且3場都是以0:1的比分落敗。上一場狼隊終打開2021/2022英超的勝利之門，作客以2:0擊敗了升班球隊沃特福德，其中在轉會窗關閉前才加盟的南韓國腳 黃喜燦 替補登場，馬上建下奇功進1球，本場自然希望可以乘勝追擊，擊敗布倫特福德。

至於布倫特福德暫時是3支升班球隊之中成績最好的一隊，積分榜目前排名第10。不過球隊上一場完場前丟球以0:1敗於布萊頓之下，告下聯賽首場敗仗。值得注意的是不管狼隊和布倫特福，本賽季進行了4場聯賽，大小[總分]都是開出小2.5。加上兩隊攻力真不算強，隨時繼續出現大小[總分] 小2.5的賽果。

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拉波爾特 為目前曼城後防的必然先發（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[南安普敦 @ 曼城][09/18(六)22:00] [編號 589]

曼城在聯賽首場敗給熱刺後，聯賽已經連勝3場，而且3場都沒有失球，本場面對仍然未打開勝利之門的南安普敦，應可再下一城。

曼城聯賽3連勝，跟總教練 瓜迪歐拉 Pep Guardiola 作出一個決定有關。由第2場聯賽勝諾里奇至第4場擊敗萊切斯特城，球隊先發陣容都沒有作出任何調動，這做法跟瓜帥平常的輪換習慣很不一樣。當中於法國出生但代表西班牙國家隊的中衛 拉波爾特 Aymeric Laporte 成為了頭號功臣。拉波爾特 在第2場聯賽開始成為必然先發，而球隊自此之後未丟1球，而他還進了1球，而曼城在這3場聯賽平均每場只讓對手射門5.3次，是20支球隊當中防守得最好的。拉波爾特在這3場比賽平均每場傳球102.3次，英超本賽季有出場球員當中排名一，傳球成功率高達96.7%。本場面對攻力不算太強的南安普敦，拉波爾特 大可繼續交出好的統計數字。

南安普敦面對財困，先後出售了前鋒 艾格斯 Danny Ings 和後衛 維斯特加德 Jannik Vestergaard 兩位主力球員，幸好本賽季加盟的小將後衛 利夫拿文度 Tino Livramento 和 前鋒 亞當·阿姆斯壯Adam Armstrong 表現都不錯，除了在首場聯賽敗於艾佛頓之下，聯賽目前已經連平3場。不過以南安普敦的實力，的確難以作客擊敗曼城。

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