「金鐘視帝」龍劭華14日送醫宣告不治，享壽68歲，女星狄鶯發文哀悼之外，還附上火辣長輩圖，遭網友砲轟「非常不得體」，對此，她先是反擊：「凡事問心無愧」，沒想到稍早又再次藉由「長輩圖」反嗆：「有嘴但不一定有腦」。

狄鶯早上在臉書按慣例曬岀長輩圖，只見她用布巾裹住整顆頭，並露出一抹微笑，相較過往火辣照片相對保守許多，接著附上文字寫道：「不解釋，做自己，你就贏了自己的人生，不用向誰解釋，我們也不要太在乎，別人說的話，因為他們有嘴，但不一定有腦子。」雖然沒有明說在講什麼，但多數人都推測是在嗆聲批評她的網友。

對此，仍有許多網友不買帳，紛紛留言：「可以理解妳兒子一直收妳的長輩圖那種無奈」、「別把前輩的名字，放在妳的圖裡面，這就不是單純的做自己」、「最後兩句是在說自己嗎」、「OMG，根本沒吸取教訓」、「別到了這年紀還做出讓人失望的事」，但也有力挺她的網友留言：「支持用你的方試悼念朋友」、「勇敢做自己才是最重要的」。

狄鶯近來不僅迷上自製長輩圖，還會每天上傳到群組，此行徑讓孫安佐坦言相當傻眼，只見他在Instagram限動曬出名為「孫氏企業」的家族Line群組，表示：「我媽現在每天都在弄這個，你們爸媽也會嗎？」語氣中透露著些許無奈。