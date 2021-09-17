日本樂團RADWIMPS因演唱《你的名字》主題曲《前前前世》爆紅，然而其吉他手桑原彰卻被爆出軌醜聞，桑原彰和妻子結婚10年，2019年孩子誕生後，他便出軌模特兒A女，最後索性住在小三家，被正宮抓包後，女方要求上億日圓做為贍養費。

據《週刊文春》報導，桑原彰2020年在東京都港區的酒會上，透過介紹認識了A女，「A女20多歲，從小時候就進行模特兒活動，甚至還是時尚雜誌的專屬模特兒，也演出過電視廣告，現在已從雜誌專屬模特兒身分引退，不過IG上還有許多死忠粉絲，現在她以網紅的身份在進行活動。」

桑原彰被目擊和小三在街上。(圖/翻攝自日網)

桑原彰的好友也表示，這幾年來桑原彰和妻子的關係疏離，生下孩子後仍沒有變化，他越來越常在酒店喝酒晚歸，之後參加前服裝公司董事長X男的聚會認識A女，從差不多1年前開始，桑原彰就幾乎沒有回家，幾乎都住在A女公寓，正宮發現之後直接殺到小三家狂按對講機，最後請來警察才解決混亂情況。

桑原彰當時向妻子懺悔道歉，發誓不會再和A女見面，但後來他還是又在A女新住處陸續約會了4次，2021年再次東窗事發，桑原彰動念離婚，但正宮要求上億日圓的贍養費跟孩子養育金當作離婚條件，他雖然答應妻子在離婚前不再找小三，卻仍不斷和對方見面，對此日媒求證本人，桑原彰則承認「幾乎都是事實。」消息曝光後，日網也挖出小三身分疑似人氣模特兒多屋來夢。