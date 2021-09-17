3+11報告「提前流出」只給綠委？護航范雲？ 蘇貞昌：未定稿前外流會查

立法院新會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌報告「3＋11」決策及備詢，報告指出，當初因考量機組員長期處於身心健康不佳狀態，恐影響飛航安全，指揮官陳時中拍板調漲為「加強版3＋11」管理模式。國民黨主席江啟臣今天痛批，看完這份報告，只有四個字「官官相護」。

江啟臣說，本以為行政院終於有勇氣檢討「3＋11」所造成的過失與錯誤，就是這個輕忽的決策，令國內數以萬計的民眾染疫、800餘名國人染疫過世，進而導致數千億台幣的經濟重創。

江啟臣表示，但是在通篇檢討報告裡面，只看到「推卸」、「吹捧」、「避重就輕」，美其名是檢討，更像是竭盡所能的歌功頌德政績一番。

他三問蘇揆，首先，隻字未提「推手」、綠委范雲，到底是要護航什麼？隱瞞什麼？其次，倉促開放「3＋11」，沒有配套、沒有科學依據，到底中間是誰在施壓？再者，既然報告言明，錯誤決策是由指揮官下令，難道不用懲處陳時中？沒有人需要因此負責嗎？

江啟臣痛斥，蘇貞昌說「防疫決策不可能都盡善盡美」，但他更要告訴蘇揆，防疫決策不可以漏洞百出。他認為，台灣的防疫成績，並非偶然，而是國人共同努力所築起的防護網；政府現在有功勞就搶收割，有過失全是別人的心態，對於缺乏疫苗保護的台灣，只會有害無益。