立陶宛經長訪蕭美琴 期待10月台灣經貿團

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）前往雙橡園拜會我駐美代表蕭美琴，兩人討論了台立雙邊關係，以及10月下旬將前往立陶宛的台灣經貿考察團。

阿爾莫奈特在推特發文表示，很高興本週可以在華盛頓和台灣駐美大使蕭美琴會晤，雙方討論了立陶宛與台灣的雙邊關係，以及即將前往立陶宛的台灣經貿考察團，「我迫不及待地要歡迎10月的台灣訪團」。

蕭美琴也轉發阿爾莫奈特的推文表示，很高興能了解立陶宛的經貿機會並討論將成行的台灣經貿考察團，相信立陶宛與台灣的科技、人才、創新與愛好自由的消費者將能推動經濟夥伴關係。

立陶宛自從與我國宣布要互相設立代表處之後，頻遭中國大陸打壓。立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）前天拜會美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。布林肯表示，立美兩國是強健夥伴，在共同防禦安全上團結一致，對抗中國經濟脅迫，也堅定捍衛民主。