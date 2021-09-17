據《路透社》與《衛報》報導，儘管北京政府已「極其不負責任的協議」、「破壞區域和平穩定」，來形容美英澳成立的「AUKUS」聯盟；但澳洲與美國16日仍宣布擴大軍事合作，不但各類型軍機將輪替部署澳洲，更重申台灣在印太地區的重要角色，未來也會加強與台灣關係、力挺台灣擴大國際參與。

美國與澳洲16日於華府國務院召開第31屆美澳部長級諮商會議（AUSMIN）；美方代表為國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），澳洲則由外交部長潘恩（Marise Payne）與防長杜登（Peter Dutton）出席。

《路透社》報導指出，在美國與澳洲的外長與防長會晤後；澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）表示，美澳雙方將「明顯加強我們在印太地區的力量態勢與合作，提升相互操作性，並深化聯盟在該地區的行動」。

※擴大美軍機在澳洲部署

杜登在華府的新聞發布會上證實，「這將包括美軍會輪替部署各類型軍機至澳洲，以加強雙方的空中合作。我們還建立聯合後勤維持與維修能力，以支援彼此強化的行動，這包括澳洲潛艦與水面戰艦的後勤與維持能力」。

美防長奧斯汀也證實雙方同意擴大美軍進入與駐紮於澳洲。就在前一日(15日)，美國才宣布將提供澳洲核動力潛艦的核子推進技術與能力。

※強化對台關係

在會後聯合聲明中，雙方觸及台灣、中國大陸、香港與新疆等多項議題。就台灣部分而言，雙方再次重申台灣在印太地區扮演重要角色，而美澳都有意加強與台灣關係。兩國也盛讚台灣為民主領頭羊，更是美澳的重要夥伴。

聲明中強調，美澳支持台灣有意義地參與國際組織。針對需要以國家身分為入會條件的國際組織，雙方支持台灣以觀察員或貴賓的身分參與；至於非國家成員的國際組織，兩國支持台灣成為會員。

聲明也重申彼此支持兩岸議題以和平方式加以解決，不應訴諸武力與脅迫，兩國也會聯合台灣強化在太平洋地區的協調工作。

針對北京在南海過度的的主張，聲明強調各國應該在《聯合國海洋法公約》的架構下，於南海行使海權與自由航行、飛行權。

論及新冠肺炎的疫情溯源，美澳支持在不受干預與影響下，針對疫情起源進行獨立而透明的調查；特別是現階段急需在中國大陸展開透明而科學化的研究。

※北京：不負責任的協議

在美英澳宣布成立「AUKUS」後，北京發表聲明譴責「極其不負責任的協議將嚴重破壞區域穩定」。聲明還強調這類的夥伴關係不應該針對第三國，而大陸外交部發言人趙立堅指責美英澳「嚴重破壞區域和平與穩定」，「加劇軍備競賽，破壞國際核不擴散的努力」。《環球時報》社論則警告澳洲不要採取挑釁行為，否則北京「肯定會毫不留情」。

對此，杜登則駁斥「從澳大利亞來看，這不是我們第一次看到北京爆怒。但澳洲是區域引以為榮的民主國家，我們與印太鄰國站在一起，以確保區域永久和平。美英澳的合作讓印太地區成為更安全的區域，這是現實，再多宣傳也無法抹滅」的現實。