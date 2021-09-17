割包皮是許多男性心中最怕的小手術之一，醫師顧芳瑜表示，判斷自己是否包莖很簡單，只要觀察勃起時龜頭能否露出即可。不過，包莖程度大概可分5個等級，如果狀況是第2級到第5級建議趕快尋求醫師的幫助，畢竟如果包皮長期褪不下來，除了導致GG易卡垢發臭外，還有可能會引發陰莖癌。

泌尿科醫師顧芳瑜日前在臉書發文表示，判斷是否需要割包皮的方式很簡單，可以觀察勃起的時候，龜頭有沒有辦法完全露出，如果不需要依靠手的輔助就能完全露出，那麼就沒有包莖的疑慮。

顧芳瑜指出，包莖的狀況可以按照嚴重程度分為5種等級，第0級是包皮能完全拉下，沒有任何緊的地方；第1級是可完全褪下包皮，但龜頭後面有個緊的地方；第2級是可部分解封，但會被包皮的窄環卡住；第3級則是只能微解封，拉到最低只能看到馬眼；第4級可以褪下一點點，完全看不到龜頭；第5級則是完全卡死、無法往下推。

顧芳瑜說，如果檢測結果落在第2級到第5級的話，可能就是包皮過長的問題，必須要尋求專業醫師的協助，可以將太長的包皮給割掉，因為包莖問題除了讓GG容易卡垢變臭，還有可能導致感染發炎，嚴重的話，還可能罹患陰莖癌、包皮龜頭炎等。

顧芳瑜也說，割包皮的好處其實不少，除了在清潔上會比較容易，也不太容易藏汙納垢，甚至還能降低發炎感染的機會，而且另外一半看到食慾也會更佳。

割包皮是不少民眾心中的惡夢，不過，顧芳瑜表示，其實相較於傳統割包皮採取的手工切割法，現在可以選擇快速又簡單的包皮槍，大家可以想像是紅酒開瓶器的感覺，手術平均15分鐘就會結束，復原時間也比較快。