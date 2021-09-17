屏東檢調偵辦屏東市民代表會禮品採購弊案，發現屏東市長林恊松在擔任市代會主席期間，與現任屏東市代會主席蕭國亮，皆以不實單據核銷禮品，13日全案審結，依貪汙等罪，一審判刑林7年、褫奪公權3年；蕭則判刑4年2月、褫奪公權3年。可上訴。

承辦檢察官發現，林恊松於2012年至2018年擔任市代會主席期間，委由葉姓總務、周姓廠商，購買茶葉作為禮品或日常所用，並以不實單據完成撥款程序，經清點後共計148筆。

另林恊松為支付王姓私聘助理每個月2萬元薪水，基於行使業務登載不實文書，利用市代會主席特別費辦理核銷手續，經不知情的屏東市代會會計人員撥款，先後共計32次，合計得款57萬8250 元，從中按月交付2 萬元給不知情王男作為薪資。

承審法官認為，林與蕭均為受有國家俸祿公務員，本應清廉自持，但卻在任職市代會主席期間，明知市代會各項費用支出均應據實核銷，更不得從中謀取個人私利，以詐得主席特別費。