衛生局呼籲民眾配合防疫於戶外全程戴口罩、不群聚、勿吸菸。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

隨著疫情未持續升溫，近期不少民眾出入公園發現群聚、不戴口罩或抽菸的狀況變多了，台南市衛生局今天表示，鑑於近期時常接獲民眾陳情，反映有人在公園涼亭或休憩區不戴口罩吸菸，衛生局會同警方聯合稽查公園及其周邊等場域，經統計今年迄已接獲檢舉公園吸菸共52件，其中違規吸菸14件，並逕行開罰。

「口罩鬆了，病毒就來了！」衛生局呼籲，對抗疫情無法鬆懈，台灣之所以目前疫情權趨緩，除了打疫苗，戴口罩尤其關鍵，提醒民眾外出一律仍需戴口罩，對於未依規定於外出時全程戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰。

衛生局提醒，民眾若於公園禁菸區塊吸菸，除違反「菸害防制法」第31條規定，最高可處新台幣1萬元罰鍰，亦觸犯「傳染病防治法」第70條第1項規定，最高可處新台幣1萬5000元罰鍰，請民眾切勿以身試法！

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