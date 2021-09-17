隨著疫情未持續升溫，近期不少民眾出入公園發現群聚、不戴口罩或抽菸的狀況變多了，台南市衛生局今天表示，鑑於近期時常接獲民眾陳情，反映有人在公園涼亭或休憩區不戴口罩吸菸，衛生局會同警方聯合稽查公園及其周邊等場域，經統計今年迄已接獲檢舉公園吸菸共52件，其中違規吸菸14件，並逕行開罰。
「口罩鬆了，病毒就來了！」衛生局呼籲，對抗疫情無法鬆懈，台灣之所以目前疫情權趨緩，除了打疫苗，戴口罩尤其關鍵，提醒民眾外出一律仍需戴口罩，對於未依規定於外出時全程戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰。
衛生局提醒，民眾若於公園禁菸區塊吸菸，除違反「菸害防制法」第31條規定，最高可處新台幣1萬元罰鍰，亦觸犯「傳染病防治法」第70條第1項規定，最高可處新台幣1萬5000元罰鍰，請民眾切勿以身試法！
★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。