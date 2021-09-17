今天我們將焦點移回國內中華職棒賽事，在昨天晚上樂天桃猿對上統一獅之戰迎來重量級投手，前旅美大聯盟投手「土虱」曾仁和在中職初登板，他於7局時上場救援，他一共投了2局花37球，僅被敲1安打無失分安全下庄，為自己的中職首戰開出好彩頭。

而對於曾仁和來說來到中職壓力並不小，因為陸續「海歸」的江少慶、陳冠宇和呂彥青等投手挨轟率都頗高，也讓曾仁和不敢輕忽中職的強打者，這場比賽他一上來還正面迎戰統一獅超強打線，分別是陳傑憲、蘇智傑和林安可，挑戰性極高。

不過曾仁和化險為夷，一上場就三振陳傑憲，接著讓蘇智傑和林安可打出滾地球出局，展現王者氣勢，到第8局面對吳桀睿、林子豪和唐肇廷，不過這局稍微出現亂流，雖然先解決前兩人，但接著以4壞球保送唐肇廷，再被林岱安敲敲安，好在他臨危不亂，解決下個打者，成功撐完2局。

而曾仁和也談到中職初登板心情，他說：「面對強打先搶好球數，先要到好球就比較好丟，前幾棒都有搶到。」不過曾仁和相較旅美時期，他的球威多少有下滑，對於這個他說：「現在比較懂得用自己優勢，以前較靠身體優勢在投球。」看來曾仁和在投球上真的成長了不少。

曾仁和其實也才26歲，算是職業巔峰時期，不過他很早就投出名氣，2012、2013年都以業餘投手身份加入中華隊，參加世界棒球經典賽，當時他才18、9歲，未來飽受期待。之後在2013年夏天他與小熊簽下小聯盟合約，開啟旅美之路，19被釋出加入遊騎兵，20年轉戰澳洲職棒。