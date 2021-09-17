蘋果全新的iPhone 13今（17日）開放預購，各電商通路都做好準備，而作為全台電商唯一全系列 Apple授權經銷商的PChome 24h購物，也將於今晚8點與官網同步開放預購，更特別祭出預購活動期間，全站刷花旗PChome Prime聯名卡享最高回饋18%、36大銀行最高享30期分期0利率、使用Pi 拍錢包綁玉山 Pi 拍錢包信用卡筆筆回饋5%無上限、刷指定卡儲值購機最高送回饋3180元等回饋，而且舊機換新機最高更可拿3萬3110元。

另外PChome 24h購物上同步還有Apple旗艦館推出系列機種及周邊配件相關優惠活動，像 iPhone 12系列新機大幅降價4000元，iPhone 12 128G下殺2萬4500元即可入手，搭配花旗PChome Prime 聯名卡最高激省28%，還有iPhone 12原廠矽膠保護殼等配件最高下殺6折等優惠，果粉們千萬不要錯過。