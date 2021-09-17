嘉義市政府、經濟部工業局與台灣設計研究院宣布，確定2021台灣設計展將於今年12月18日及19日試營運，20、21、22日連續3天營運調整，23日開幕，24日至111年1月2日展覽迎賓。

嘉義市長黃敏惠表示，疫情對台灣、全世界的影響都非常巨大，今年設計展籌辦經驗也與往年大不相同，兼顧防疫安全前提下，具體結合嘉義之美及設計的力量，是今年度台灣設計展的最大重點，未來也會視疫情狀況滾動式檢討修正。

市府文化局表示，疫情三級警戒以來，市府與經濟部工業局、台灣設計研究院為2021台灣設計展籌辦腳步雖不停歇，16日下午經濟部工業局長呂正華、台灣設計研究院長張基義等人親自拜會市府。

聽取市府多項設計融入城市治理案例後，經濟部工業局長呂正華表示，嘉義市滿滿的設計能量令人驚艷，正是工業局透過設計導入，提升產業及環境品質最大目的，期望2021台灣設計展在嘉義市大放光芒。