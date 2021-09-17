墨西哥政府為了刺激彩券買氣，這次用房地產當噱頭，其中一項獎品竟是當地大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquín Guzmán）住過的宅邸，據悉，古茲曼一度靠屋內浴缸的地下通道，逃過特戰部隊的搜捕。

綜合外媒報導，墨西哥近日舉辦國民樂透抽獎，並且用房地產當噱頭，獎品包含22棟房產，而這些房子可是大有來頭，全都是墨西哥當地毒梟昔日的私人寓所。其中最知名的莫過於大毒梟古茲曼一棟位於庫利亞坎（Culiacan）地區，占地約2800平方英呎（約78坪）的房子，政府估價約18萬3000美金（約新台幣507萬元）。

事實上，這棟房子外觀樸素，沒有游泳池、停機坪等豪華設施，之所以為人所知，是因為2014年2月17日，當海軍陸戰隊為了捉拿古茲曼，在他宅邸周圍道路封鎖得水洩不通，卻還是讓他逍遙法外，據悉古茲曼就是透過浴缸下方的密道從排水道逃之夭夭，6天後才落網。

如今這棟房子仍有當時被海軍陸戰隊破壞的痕跡，但浴缸下方的密道已被水泥填平。古茲曼前年被判處終身監禁，目前正於美國服刑。

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，舉辦樂透是為了替國家基礎建設籌募財源，造福墨西哥窮人。但這並非是他第一次利用昂貴物品吸引買氣，過去還曾提供總統專機當獎品，可惜民眾不捧場，推測應該是一般人對於買飛機的誘因不高。