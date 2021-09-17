新北市高灘地工程管理處舉辦的「沐心池百年榕樹命名活動—你的名字」第二階段臉書票選已於8月31日截止，為期20天的投票活動共募集超過3萬5000票，獲得最高票「沐心榕」將作為百年榕樹的名字。

「沐心池百年榕樹命名活動—你的名字」分為兩階段，第1階段樹名投稿共募集到683件作品，經主辦單位遴選出10件入圍作品後，公布於第二階段臉書票選活動網站上，讓大家為心目中的理想樹名投下神聖一票。

新北市高灘處表示，其中「沐心榕」獲得8323票得到最高票，將作為沐心池旁百年榕樹的名字，其發想概念為「從小到大每當來找這棵沐心池旁的榕樹時，他就像我的知心好友，總是可以沐浴我心中的負面情緒，讓自己有正面能量繼續過日子。沐心榕—一輩子的好朋友」。

位於樹林河濱公園旁的人氣打卡秘境－沐心池，今年1月對外開放，周圍有佈滿烏心石的雙林步道，及可眺望大漢溪河畔的休憩躺椅，而池旁正座落著一棵百年榕樹「沐心榕」，讓路經的民眾可以在樹下休息乘涼、欣賞沐心池的美景。