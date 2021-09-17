民進黨立委陳亭妃在民視《新台灣奇案》中軋一角，扮演媽祖，NCC（國家通訊傳播委員會）認為符合《衛星廣播電視法》相關規定。但先前台中市長盧秀燕也在TVBS《女兵日記女兵報到》中露臉，卻被判定是置入式行銷，開罰電視台新台幣20萬元，挨批雙標。傳播學者認為，陳亭妃是公職人員，當然比照政府單位，「難不成NCC私下開放政府置入了？」

陳亭妃與盧秀燕同樣在戲劇演出，NCC卻以不同標準審視，挨批「雙標」。面對爭議，陳亭妃今(17)日以臉書回應，參與演出前已發文向NCC確認，只要在播送前後揭露訊息，即符合規定。

政治大學傳播學院教授鄭自隆表示，《女兵日記女兵報到》是戲劇節目，並非新聞，而盧秀燕在劇中出現時間不長，演出更沒有妨礙劇情走向，「無傷大雅，應該是OK的」。至於政府單位的政策或活動宣傳，以置入方式在新聞節目中出現，鄭自隆說，以新聞處理來說，只要合乎新聞價值的原則，便能夠刊播，無須因為涉及政府就不予露出。

文化大學新聞系教授莊伯仲則指出，他對陳亭妃參演戲劇並無意見，「有意見的是，NCC說有揭露就可以，簡直是打臉自己。」

莊伯仲提到，《預算法》第62條之1已白紙黑字明定政府不得置入；有揭露即可置入是指民間企業。「陳女是公職人員，當然比照政府單位，難不成NCC私下開放政府置入了？ 」

莊伯仲指出，如果NCC主張公職人員不等於政府機關，只要有揭露即可置入，「那麼我要呼籲全台灣的政治人物一起來響應NCC德政，給他置好置滿。」

莊伯仲認為，禁止政府置入其實是落伍且不合理的法規，試想「反酒駕」、「環保節能」、「新冠肺炎防疫措施」等關乎公共利益的政策如能在大眾媒體上自然曝光，絕對有利於國計民生，豈有反對的道理？一味禁止不是辦法，反而有條件的開放可促成良性發展。因為只要做好「負面表列」，例如不得置入政黨政策說帖、法定競選期間之候選人不得登場、不得要求修改劇情或審查毛片，媒體即可在既定框架內自由發揮；而粗劣的置入方式，也會因閱聽人厭惡而產生反效果，自然會被淘汰。

莊伯仲強調，一方面TVBS宜思考如何提起上訴；另一方面NCC也不必瞎操心，畢竟有時候更多的開放，才是解決問題的正辦。