月圓人團圓的農曆中秋佳節到來！ 每年中秋月餅禮盒總少不了「蛋黃酥」這一味，外皮宛如鑲金般金黃飽滿，口感酥鬆有層次，搭配豆沙和鹹蛋黃，雖然小小一顆但熱量頗為驚人，只是美食當前減肥永遠是明天的事，先吃再說！市面上的蛋黃酥不論是造型還是口感都越來越多樣，民眾在品嘗時除了熱量掌控，想熱熱吃蛋黃酥，加熱可是有學問的！

新北消防員特別拍測試短片提醒大家，影片中先將一顆蛋黃酥放進微波爐加熱，沒想到下一秒蛋黃酥就原地爆炸。原因就出在蛋黃酥裡的蛋黃含有水分和磷脂，快速加熱時兩者會有能量散出，但又被酥皮包裹，為了釋放能量因此衝出外皮，導致蛋黃酥爆開！

▲熱熱吃，蛋黃酥好吃到爆（圖／翻攝新北消防發爾麵 YT）

微波爐加熱食物快速又方便，是不少人廚房愛用的工具之一，但其實微波食物有很多地雷，像是雞蛋、番茄、辣椒、塑膠、錫箔紙、金屬製品等都是微波爐的「天敵」，放進去加熱非但容易爆炸，甚至還有起火燒微波爐的風險。此外，除了注意部份物品不能放入外，也應使用適當的功率和時間避免過度加熱食物，讓內部熱能太高導致起火，以上想避免離奇炸廚房的慘況，民眾使用時微波爐時都要特別注意才行。

提醒大家，今年中秋節雖然因為疫情影響雖無法大肆團聚烤肉，少了一些過節氣氛，但仍不減大家中秋送禮的熱情。記得在歡喜團聚迎佳節吃月餅同時，要注意上述狀況，別炸了廚房掃了過節興致唷。