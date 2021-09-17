電商業者PChome網路家庭將有重大訊息公布，今(17日)停牌，市場推測可能與集團資源整併，或將引進策略合作夥伴有關，預計傍晚6點舉行重大訊息記者會，對外說明。

網家16日表示，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意於17日暫停交易，市場紛紛議論，包括網家董事長詹宏志日前在股東會表示，將以私募或公開發行的方式辦理現增，外界臆測，可能時機已經成熟，將於重大訊息記者會中發布，也有推測，可能與集團資源整併，或將引進策略投資人有關。

另外，近期網家集團內部頻傳異動，包括9月6日公告子公司國際連總經理改由謝孟勳擔任，9日代子公司拍付公告董事會決議將投資電子支付公司，預計投資金額1.14億元，15日才剛宣布曾擔任Grindr總裁的陳俊仰，新任網家技術長暨副總經理。

網家將於今日下午6點於櫃買中心召開重大訊息說明會，屆時將對外說明，投資人也可觀看直播。