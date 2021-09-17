王毅會見伊朗外長：中方支持伊成為上合組織正式成員。（中國外交部網站）

大陸外交部網站17日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間16日在塔吉克首都杜桑貝會見伊朗外長阿卜杜拉希揚。中方支持伊朗成為上海合作組織正式成員；伊方盼加強同中方疫苗合作，稱讚中方支持伊朗成為上合組織正式成員，願就伊核、阿富汗等問題同中方加強溝通協調。

王毅表示，伊朗新政府成立後，中伊關係保持積極發展勢頭，各層次溝通密集，體現了中伊全面戰略夥伴關係的高水準。中方堅定支持伊方反對霸權、維護主權尊嚴和合法權益。願同伊方就落實全面合作計畫進行對接，推進共建「一帶一路」、能源、資源等領域合作。將繼續為伊朗抗擊疫情提供幫助。

中方支持伊朗成為上海合作組織正式成員，願同伊方加強在地區和國際事務中的協調合作，共同推動伊核問題全面協定談判堅持正確方向、早日達成共識，共同推動阿富汗組建包容性政治架構，同鄰國實現和睦相處，採取實際行動打擊一切形式的恐怖主義。

阿卜杜拉希揚表示，伊中關係具有戰略意義和堅實基礎。伊新政府願和中方一道，深入落實伊中全面合作計畫，加快推進運輸、能源、文化、技術、旅遊等領域合作，感謝中方為伊抗擊疫情提供大力幫助，希加強同中方疫苗合作。伊朗新政府重視鄰國、重視亞洲，讚賞中方支持伊成為上合組織正式成員，願就伊核、阿富汗等問題同中方加強溝通協調。