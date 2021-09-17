今年 24 歲的人氣 YouTuber、直播主「許瑜」，過去曾是前 LOL 職業選手、中二少女成員，也當過頻道「含羞草日記」的固定班底，在離開上述團隊後，她也開設個人頻道，拍攝各種「開箱、遊戲精華」等內容的影片。

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

許瑜的長相十分甜美、清新，粉絲平時都稱她為「魚仙大人」，經常在 IG 上分享生活照的她，也迅速吸引超過 22 萬人追蹤！

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

而許瑜的穿搭一向都是以可愛、氣質路線為主，偶爾也會改走休閒潮流風，這陣子，她就經常以「下身失蹤」穿搭現身，大曬白皙勻稱的美腿，也因此吸引大批網友狂讚：「這腿太犯規」、「真的可愛無極限」、「根本完美女友」、「這個腿😍」。前陣子 po 出的一張露出大腿根的照片，也在留言區引來另一位 YouTuber「蔡哥」在底下回覆：「哇 怎麼越來越精實了！好猛」，足見她的迷人魅力。

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

此外，許瑜在個人頻道中發布的影片大多以「介紹公仔、盒玩、扭蛋」為主題，偶爾也會有生活類的 Vlog 和遊戲實況精華，靠著可愛長相、自然的個性，漸漸累積出亮眼的網路聲量。

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）