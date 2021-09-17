今年 24 歲的人氣 YouTuber、直播主「許瑜」，過去曾是前 LOL 職業選手、中二少女成員，也當過頻道「含羞草日記」的固定班底，在離開上述團隊後，她也開設個人頻道，拍攝各種「開箱、遊戲精華」等內容的影片。

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）
高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

許瑜的長相十分甜美、清新，粉絲平時都稱她為「魚仙大人」，經常在 IG 上分享生活照的她，也迅速吸引超過 22 萬人追蹤！

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）
高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

而許瑜的穿搭一向都是以可愛、氣質路線為主，偶爾也會改走休閒潮流風，這陣子，她就經常以「下身失蹤」穿搭現身，大曬白皙勻稱的美腿，也因此吸引大批網友狂讚：「這腿太犯規」、「真的可愛無極限」、「根本完美女友」、「這個腿😍」。前陣子 po 出的一張露出大腿根的照片，也在留言區引來另一位 YouTuber「蔡哥」在底下回覆：「哇 怎麼越來越精實了！好猛」，足見她的迷人魅力。

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）
高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）
高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）
高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）
高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

此外，許瑜在個人頻道中發布的影片大多以「介紹公仔、盒玩、扭蛋」為主題，偶爾也會有生活類的 Vlog 和遊戲實況精華，靠著可愛長相、自然的個性，漸漸累積出亮眼的網路聲量。

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）
高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）
高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）
高人氣 YouTuber「許瑜」可愛又不失性感！「下身失蹤」穿搭大秀白皙美腿 （圖片／JKF提供）

25 歲韓國正妹 Crystal 前凸後翹太圈粉！抱狗合照讓網友都羨慕了

超市驚見「翹臀」正妹 好奇跟看「側面比背面殺」：太銷魂

#YouTuber #許瑜 #頻道 #美腿 #高人氣