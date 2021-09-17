本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡(2758)今（17）日以118元參考價登錄興櫃交易，開盤即以大漲11.86％的132元開出，隨後在買盤敲進下飆升77.12％至209元，截至9點40分仍維持近70％漲幅，蜜月行情超甜蜜。

創立於2015年的路易莎咖啡目前實收資本額2.04億元，全台包括籌備中的門市共524家，包括直營145家、加盟379家，並設有烘豆、麵包、烘焙、餐食等6間食品工廠及1座物流中心。2019年首度插旗海外、進軍泰國開出首家門市，目前在泰國有4家門市。

路易莎咖啡2012年開放加盟，2015年達百家規模後在10個月內迅速倍增至200家，2017～2019年高速展店達200家、自268家增至468家，帶動年營收自3億元三級跳升至15.03億元，去年在疫情干擾下仍展店達40家。

在積極展店帶動下，路易莎咖啡2020年合併營收19.77億元、年增達30.32％，毛利率自50.03％升至52.64％。營益率雖自11.15％降至9.85％，但歸屬母公司稅後淨利1.57億元、年增達14.57％，每股盈餘（EPS）達9.29元。

路易莎咖啡2021年前4月合併營收成長達22.73％，惟受疫情三級警戒禁止內用衝擊，5、6月營收大幅衰退，使上半年合併營收9.17億元、雖年增1.13％，但歸屬母公司稅後淨利0.27億元、年減達59.75％，每股盈餘1.37元。

不過，隨著疫情趨緩，路易莎咖啡營運動能迅速復甦，7月自結合併營收月增40.9％至1.21億元，年減率自51.8％收斂至31.89％。按前7月自結稅後淨利0.47億元、每股盈餘2.37元推算，7月單月稅後淨利便達0.19億元、每股盈餘達1元，營運表現顯著回溫。

路易莎咖啡8月自結合併營收1.42億元，月增17.45％、年減17.12％，回升至疫情前的7～8成。累計前8月合併營收11.79億元、年減5.54％。公司預期下半年營運可望持續回升，使全年營收仍可維持成長，明年營收成長目標達3成，重返去年水準。

展望後市，路易莎咖啡創辦人暨董事長黃銘賢持續看好台灣咖啡市場成長潛力，將透過異業結盟、地方創生及進軍校園等方式在台持續積極展店、發展企業咖啡用豆市場，海外市場則採合作發展策略布局、目標2年內進軍美國市場，帶動營收3～5年較目前倍增。