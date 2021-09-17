6600萬年前小行星撞擊地球，造成地震、海嘯與野火，接著塵埃遮住太陽，進入10年黑暗期，使地球上76%的植動物因此消失，其中蛇類卻靠「躲在地底」、「可長時間不進食」的2優勢，撐過極端氣候，如今甚至演化出3000多種物種。

"With food in short supply their ability to manage without food for up to a year and to hunt in the gloom following the catastrophe was likely instrumental in their survival" (🐍🐍🐍 via @BBCWorld)https://t.co/tuU8iAzRdL — Florida Museum (@FloridaMuseum) September 15 2021

根據《BBC》報導，英國巴斯大學（University of Bath）帶領的英德研究團隊，利用化石分析現代蛇間的基因差異，近日在國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表研究，指蛇如今能夠成功繁衍並生存於世界各地，主要歸功於6600萬年前小行星撞擊地球，使恐龍滅絕的災難性事件。

地質考古證據顯示，6600至6500萬年前正值白堊紀和古近紀，當時一顆小行星撞擊現今墨西哥灣附近，參與研究的克萊恩博士（Dr Catherine Klein）提到，「這場災難使生物鏈崩潰，讓蛇得以生存與發展，甚至到其他洲繁衍，如果沒有這顆小行星撞擊，牠們很可能不會有今天」。

當小行星撞擊墨西哥後，部分蛇類和哺乳類、鳥類、青蛙和魚類等少數物種在這場災難中倖存，其中遠古蛇類與現今蛇類相似，同樣靠爬行及吞食獵物生存，由於當時食物短缺，倖存的蛇類能夠長達1年不吃不喝，且當時牠們主要生活於地下或濃密雨林中，得以避開大火和惡劣的外部環境，還可以獲得稀缺的水分。

小行星造成生物滅絕後，蛇類的競爭者就變少了，讓牠們能前往新棲地、新大陸，尋找新獵物，其中首先登陸亞洲，並隨著時間演化，蛇的體型變得更大，分佈也更廣，蛇類的多樣性也更多元，陸續繁衍出不同分支，例如樹蛇、海蛇、眼鏡蛇等物種，都是在恐龍滅絕後才出現的，就連長達10公尺的大型海蛇也是。

巴斯大學自然演化中心的朗瑞奇博士（Dr Nick Longrich）指出，地球每經過一次滅絕，就會迎來翻天覆地的「創新時代」，蛇類是當今地球上演化最成功的物種之一，除了南極洲以外，都能看到牠們的身影，無論是海裡還是乾燥的沙漠，而且牠們的體型也非常多種，最小蛇類只有幾公分長，最大蛇種則長達數公尺。