隨著政府放寬疫苗施打年齡至12歲以上的青少年族群，金管會保險局也跟著開放父母(或監護人)幫未成年子女投保疫苗險。旺旺友聯表示，從9月17日起新增了網路投保疫苗險「為要保人未滿20足歲子女投保」的功能，民眾只要上網註冊成為會員，就能用手機幫未成年子女輕鬆投保疫苗險，小資方案年保費只要81元，就有一整年防護。

面對一波波的新冠變種病毒威脅，國人施打疫苗的意願也不斷提高，然而各廠牌疫苗都有副作用，從而使得部分國人望之卻步，甚至注射疫苗後仍有染疫風險。

旺旺友聯推出「疫苗險」雙方案，針對施打疫苗所衍生的不良事件，給予國人全面的保障：「小資方案」只要年繳81元，住院5日領1.5萬、注射後染疫領1萬、死亡領5萬；「超值方案」年繳318元，住院5日領6萬、注射後染疫領3萬、死亡領30萬；並將投保年齡放寬到0～80歲。旺旺友聯產險表示，該公司理賠認定也從寬，期滿足全體國人的需求，全面守護台灣防疫新生活。