澳洲、美國與英國達成名為AUKUS的防務協議，英國前首相梅伊質問現任首相強生，此一聯盟是否會導致英國因台灣議題而陷入與中國的戰爭；強生則重申英國捍衛國際法的決心。

英國下議院就澳美英三方協議展開辯論，保守黨下議院議員梅伊（Theresa May）在會中提出上述質疑。根據這項協議，美英將與澳洲分享敏感技術，協助澳洲發展第一支核動力潛艦艦隊。

梅伊問強生（Boris Johnson）：「假使中國企圖進犯台灣，這項協議對英國在因應行動中採取的立場會有哪些影響？」

英國「衛報」（The Guardian）報導，強生回覆時，很謹慎地避免排除任何選項，他說：「英國仍決心捍衛國際法，這是我們給予全世界友人的強烈建議，也是給北京政府的強烈建議。」

美英澳3國曾試著淡化AUKUS協議對中國的影響，但核動力潛艦一次可在水下沉潛數月，將讓澳洲海軍有能力與北京較量。

中國方面很快提出批評，外交部發言人趙立堅說，中國質疑澳洲的「核不擴散承諾」，同時指控美英澳3國採取「過時的冷戰零和思維」。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）詢問強生有何計畫能確保AUKUS協議提升英國對中國的影響力；強生回答，AUKUS協議不是針對中國，「我認為重要的是，下議院要瞭解AUKUS協議無意對抗任何其他強國」。