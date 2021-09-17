占地108公頃，是新北市目前整體開發產專區土地面積最大案的「林口工一市地重劃區」，新北市地政局今年4月舉辦土地分配草案說明會後，參考各地主意見進行配地調整，今起至10月18日公告配地結果，地政局提醒1051位地主，如對分配結果有異議，可依規定於公告期間以書面向市府提出。

地政局表示，工一重劃區土地分配結果即日起至10月18日公告30日，區內地主得於公告期間內至林口區湖南市民活動中心、新北地政局、林口區公所閱覽公告及相關圖冊。

為避免群聚，地主也可上林口工一市地重劃區專案網站瀏覽相關資料，若對土地分配結果有異議，需於公告期間內以書面敘明理由向地政局提出，未提出異議者，其分配結果於公告期滿時確定。

地政局表示，全案2019年4月開工至今，碰到地底堆埋大量廢棄物問題，經地政局、工務局、新工處及環保局成立跨局處專案小組，在通立合作努力下，讓原地主自行清理完畢，也讓重劃工程得以繼續進行，預計明年2月完成土地登記，工程完工即進行土地點交，真正交地於民。