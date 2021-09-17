新竹縣竹東警分局15日進行分局長交接，突然出現一支約20多人的白舞獅及蜈蚣陣、佛祖車等「慶祝團」，此舉在民俗中僅有喪家才會出現，被視為向方公然挑釁，引請內政部長及警政署長震怒，認為幕後人士太過囂張，公然向警方挑釁意味濃厚，立刻指示「絕不放過幕後老大」，由於此舉被影射為針對前任分局長江建忠行事強悍不講情面，黑白兩道都不買帳而惹怒地方人士，因此江建忠平調三星分局後，也讓民眾對這位鐵面警察相當好奇。

兩度調任都遭「挑釁」 三星分局長江建忠（右一）1行事態度超硬。（宜蘭縣政府提供 ／胡健森宜蘭傳真）

江建忠在三星分局長交接典禮後表示，對於有人擺這樣的陣唱衰警察，他個人「勇於面對、坦坦蕩蕩，毫不覺得受委屈」，因為他執法嚴格、黑白分明引起幫派人士的挑釁，對於這種事情他坦蕩無懼，更肯定這是對的事情，也會勇於面對，他更相信警察的使命，絕對不會因為這樣而改變、被左右。

51歲的江建忠是中央警察大學65期行政警察學系畢業，曾擔任嘉義竹崎分局長、新竹竹東警分局長，因行事風格強悍，不講情面，也不喜歡和地方人士應酬，被認為不近人情，因此在2019年5月他從竹崎警分局調往竹東分局時就曾經有地方人士放鞭炮「歡送」類似的情況。

15日警政署發布高階警官人事調動命令，江建忠被調往宜蘭三星分局，有地方人士竟在分局長進行交接時，安排了「蜈蚣鼓陣」甚至經常在送葬場合出現的前導「佛祖車」以及2隻「舞白獅」，在竹東分局「歡送」江建忠，嘲諷及挑釁意味濃厚，因此引起內政部及警政署關切。

江建忠強調，警察工作就是要勇於執法，如果執法的過程中顧忌太多，對於守秩序的善良民眾反而是一種不公平，他個人就是秉持著這樣的作法，每一項工作一定會造成被取締者、被干涉者的不服氣，也會造成警察工作上的負擔，但這些都是擔任公務人所要面對的，他也強調，都將勇於面對、坦坦蕩蕩，更不覺得受到委屈。