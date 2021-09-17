苗栗縣造橋日前發生一起驚悚車禍，1名女騎士疑似因躲避太陽，停等紅燈時緊貼在1輛大貨車旁，沒想到綠燈起步時，大貨車因視線死角直接將女騎士捲進輪胎內，女騎士當場在貨車下翻滾好幾圈，目擊民眾在後方放聲尖叫；不少網友痛批女騎士為遮陽不惜危險駕駛，也有網友認為貨車未即時打方向燈。

臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」日前公布1段行車紀錄器影像，1輛大貨車在路口停等紅燈時，1名女騎士與大貨車並排而停，沒想到轉變燈號欲起步時，女騎士疑似要直行，大貨車欲右轉，並排之下貨車司機疑似因視線死角，竟直接撞倒女騎士並將對方捲進前輪中。

1名女騎士疑似因躲避太陽，停等紅燈時緊貼在1輛大貨車旁，沒想到綠燈起步時，大貨車因視線死角直接將女騎士捲進輪胎內，女騎士當場在貨車下翻滾好幾圈。（翻攝自臉書社團「台灣新聞記者聯盟資訊平台」）

影》女騎士遮陽緊貼貨車遭捲輪下 身體遭輾翻滾多圈哀號（1:00左右）

驚悚的是，遭撞的女騎士當場被捲入輪胎內後，竟在地上一連翻滾了好幾圈，貨車車身也一連不斷上下起伏，最後停在半路上；目擊者在後方不斷尖叫，事後PO在網路上遭不斷轉傳，不過網友的意見兩極化，有人認為機車女騎士過失較大，因為女騎士疑似是為了躲避太陽才緊貼貨車，起步時也未主動閃避貨車，「躲太陽，這下涼了」、「不要停在大卡車遮陽處」。

一派網友則認為大貨車在起步後才打方向盤，應該一開始就須打，也能提醒一旁騎士，「綠燈才打方向燈是哪招」、「綠燈才在打方向燈，如果還有死角，幹嘛要這片鏡」、「建議方向燈提早打，起步時按一下喇叭嚇嚇旁人，應該可以減少這種事發生」。