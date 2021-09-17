交通部觀光局宣布國旅券抽獎日，邀請民眾在數位綁定或預約振興五倍券時，同時加碼勾選登記抽國旅券。國旅券可用來折抵在旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及溫泉標章業者等合作店家，10月8日以前完成登記就有4次抽籤機會，10月12日起每周二上午抽出，共抽4周，最晚須於10月29日前登記。

交通部政務次長陳彥伯指出，交通部為幫助觀光旅遊業振興及發展，在行政院振興五倍券外，加碼推出面額1000元的國旅券，是所有加碼券中面額最高，在配合行政院發行振興五倍券政策下，透過國旅券整合食、宿、遊、購、行及相關部會振興措施，引導並帶動民眾旅遊消費，無論是要參加旅行社的團體旅遊或是購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯，皆可使用國旅券折抵消費。

觀光局表示，國旅券採數位發行，共發送120萬份，以「勾選國旅券 放大五倍券 玩轉全台灣」為號召，加上觀光產業業者響應推出優惠方案，「加碼高」、「誠意豐」、「好康讚」。

民眾在9月22日振興五倍券平台（5000.gov.tw）正式上線開放數位綁定時，一同於該平台登記國旅券抽籤，即有機會抽中國旅券。國旅券將在10月12日起每周二上午抽出，共抽4周，每周將抽出30萬份，使用期限自2021年11月1日至2022年4月30日止，國旅券是一次使用不找零，搭配振興五倍券聰明消費使用，最划算、最好康。

觀光局提醒民眾，越早登記抽籤機會越多，10月8日以前完成登記就有4次抽籤機會，最晚須於10月29日前登記，最後一次抽籤是在11月2日的上午。中籤的幸運民眾名單會於抽籤當日下午公告於振興五倍券平台網站及發送簡訊通知，收到簡訊通知3日後即可於「國旅券」抵用平台（https：／／1000.taiwan.net.tw）領取1000元之QR code。

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