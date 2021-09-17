下周二（21日）即是中秋節，古人將月亮代表為陰，因此月亮越圓、越大則陰氣越重，然而中秋當天也是月球最靠近地球的時間點，月亮越晚會越大，因此為極陰日，當天晚上5點後也是極陰時，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，生肖屬牛、馬、蛇、鼠的人在極陰日極陰時不宜賞月過久，以免沖煞自己的運勢。

▍1.生肖牛

屬牛的人中秋前後容易沖財帛或資源的宮位，要注意避免中秋節當天賞月過久，尤其你們最近容易衝動消費，常常買完之後，在另一個地方發現更划算的價錢，讓你悔不當初，建議中秋前後消費前要貨比三家，才不會浪費錢。

▍2.生肖馬

屬馬的人中秋節前後健康運較差，建議賞月時，要帶紅包袋在身上。小孟老師表示，這陣子屬馬的人容易在思考事情時頭腦不清，若要簽合約或有重大決定，務必要更小心謹慎，凡事都要先思考，可降低出錯率，另外，近期也容易說話比較直白，別忘記要看場合表達。

▍3.生肖蛇

屬蛇的人中秋前後沖精神宮位，最近你會特別重視社會上發生的重大事件，也容易被這些事件影響到心情，小孟老師建議，若是負面訊息，建議不要看太多，這對你來說無意義，不如花時間好好獨處，可以讓自己的整體狀態變得更好。

▍4.生肖鼠

屬鼠的人中秋前後沖事業宮，在工作表現上，這陣子要特別注意規範問題，有時大家犯錯都沒事，唯有你會被抓出來檢視，所以除了要努力之外，也要留意是否有遵守職場上的規則，另外與主管溝通也容易出現一些衝突，建議別衝動下決定。