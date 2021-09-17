悶壞了?雖然今年5月以來疫情肆虐，加上實價登錄、房地合一新制上路，房市輪番受挫，但根據591新建案最新統計，被視為下半年房市風向的928檔期，憑藉北台灣的強勢逆襲，帶動全台推案量直逼6千億，不但較去年同期激增435億元，更創近5年來同期最高，隨著業者信心回穩，不僅第四季後勢看旺，全年推案有望站穩兆元大關。

數字科技旗下591新建案統計今年六都、新竹縣市928檔期推案量約5,721億，創5年同期新高，一掃疫情陰霾；591新建案指出，受疫情影響，許多建商推案一延再延，幸好疫情逐漸可控，隨著防疫措施逐漸鬆綁，如疫情相對嚴峻的北台灣，業者更趁勢大舉推案，帶動案量飆高；反觀中南部，除台南因去年同期推案基期高，近期又適逢豪雨、營建成本上漲，整體呈現量縮；台中、高雄熱度不減，案量與往年差距不大。

本次爆量的台北市，與去年相比推案成長幅度高達105.7%，最主要仍與熱錢湧進，蛋黃區中、大坪數產品看俏有關，加上自三級警戒解除後，房市交易甦醒，知名建商紛紛布局928檔期；據資料顯示，本次台北市有近50個新案推出，總銷規模30億以上的案子更高達16個，當中又屬大同區一手包辦7指標案最搶眼。至於新北市，受遞延性剛性買盤加持，各地推案氣勢如虹，量能突破1700億大關，諸如板橋區周邊、新店央北、淡海新市鎮、土城暫緩等推案熱區，平均都有逾百億案量，仍以中小坪數產品為銷售主力。

桃園市則在重劃區新案助攻下，量能成長11.5%，成長幅度排行各縣市第二，尤其青埔特區一口氣海灌近500億量能，幾乎占全桃園市總案量一半；台中今年928檔期則維持往年熱度，像是具備人口、建設議題的北屯區，推案量能依舊穩定；此外，台中蛋黃區近年飽和，建商開始將目光移往土地取得成本較低的蛋白區，包括沙鹿、龍井及梧棲等地，部分低總價的首購型產品，甚至有建案出現1~2組來客就成交1戶的少見現象。

南台灣部分，台南市量縮近8成，主因與前兩年邁入推案高峰期，案量基期較高，加上適逢疫情、缺工缺料等衝擊，業者目前多以去化手中成屋為主；高雄市雖然相較去年量減6.8%，但整體案量仍守住600億元大關，維持往年水準，目前熱區集中於左營、楠梓等地。