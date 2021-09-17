根據《ESPN》記者史皮爾斯17日報導，隨著馬刺總教練帕波維奇帶領美國男籃完成奧運4連霸之後卸任，美國男籃新任總經理葛蘭特希爾已經開始積極找尋接掌美國男籃主帥人選，且期望能在NBA新球季開打前完成，目前以勇士總教練科爾獲選機率最高。

「葛蘭特希爾告訴我們，他希望在10月19日NBA新球季開打前，為了美國男籃聘請新任總教練，」史皮爾斯表示，「根據消息人士表示，擁有執教過美國男籃經驗的NBA現任總教練，將是他們招募美國男籃新任總教練的主要目標。」

目前符合美國男籃招募新任總教練的人選包含：科爾、老鷹總教練麥克米蘭、太陽總教練蒙提威廉斯、尼克總教練席波迪、熱火總教練史波斯查、魔術總教練賈瑪莫里斯、塞爾提克總教練烏杜卡、爵士總教練史奈德、七六人總教練瑞弗斯、獨行俠總教練奇德與拓荒者總教練畢勒普斯。

不過科爾畢竟擁有長年擔任美國男籃助教的經歷，更是帕波維奇的「徒弟」之一，也跟不少NBA球星擁有不錯關係，或許是接掌美國男籃的最佳選擇，據傳科爾本身也有很高意願，接下來美國男籃面臨最大考驗將是2023年世界盃男籃賽。