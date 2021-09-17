台中市長盧秀燕打出天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金超級優惠。（盧金足攝）

中央振興券將於10月8日登場，台中市長盧秀燕17日宣布台中市加值計畫，不同其它縣市「以券換券」，市府配合10月10日國慶日登場的第三屆台中購物節，祭出天天抽5000元、週週抽10萬元、月月抽百萬現金，及最終壓軸千萬好宅，加碼獎項總額逾3億元，讓商家、民眾都受惠。

中央宣布將在10月8日發放五倍振興券，台中壓軸推出加碼措施，搭配台中購物節的抽獎激勵措施，吸引民眾在台中消費，讓各行各業都有機會受益。台中購物節今年邁入第三屆，將在國慶連假登場，活動持續2個月(10月10日至12月9日)，今日宣傳記者會公布全新視覺形象，以購物袋意象與台中在地特產為主題，搭配活潑色調，展現歡樂氛圍，同時也揭曉購物節首任代言人謝金燕，盧秀燕市長與代言人謝金燕更合拍宣傳廣告，一改媽媽市長素色襯衫的形象，首度以粉色西裝與謝金燕雙燕合體亮相，「驚艷」登場衝買氣。

盧秀燕指出，台中購物節已成為全國最大購物活動，除延續去年推出精緻好宅壓軸抽，今年更配合中央振興券，追加3億5千萬元預算加碼，讓獎項大幅躍升，加上市府跨局處總動員，企業及藝文界響應獎項，獎項超過6萬餘組，中獎機率大幅提高，民眾使用中央振興券消費，不限類別與金額即享抽獎與店家促銷雙重優惠。

盧秀燕表示，疫情趨緩後，振興台中經濟當務之急，舉辦兩屆的台中購物節，年年都成功帶動消費，中央今年振興券由去年3000元加碼到5000元，發放規模超過千億元，台中為掌握商機，自數月前就開始規劃台中購物節，並滾動修正內容，此次抽獎加碼將是最吸睛且最有感的方案，有信心將千億振興券掃進台中，帶動產業、店家復甦。

台中市經發局長張峯源指出，今年台中購物節擴大獎項規模，除由麗寶集團再次贊助精緻好宅做為活動首獎，在地企業廠商也紛紛響應活動宣傳，加入購物節優惠店家行列；市府各局處也全體總動員參與行銷、招募活動優惠店家及媒合吸睛抽獎品，澎派加碼，為店家爭取振興券千億商機鋪路，全市動起來。

經發局補充說明，去年購物節創造經濟效益近51％發生於台中在地，今年隨著中央發放千億振興券的利多，加上台中購物節結合台中振興方案的吸引力，市府有信心登錄金額突破百億元，預計創造至少175億元以上的經濟產值，帶動全市產業與店家復甦。