行政院「3＋11」決策過程調查報告昨晚出爐，隻字未提是否有會議記錄、與會專家學者名單，民眾黨今痛批，調查報告僅12頁，沒別的，就很Low，不但沒解決問題，反而帶來更多疑問。 此外，報告中仍不認為3＋11是造成5月疫情爆發的元凶，反而不忘宣傳疫情趨緩是「台灣在亂世中的第二次防疫奇蹟」，行政院無視這波本土疫情造成800多人染疫身亡，許多商家不敵疫情歇業，把人民的血淚拿來當政績，冷血得令人心寒。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌就機組員防疫措施放寬3＋11決策過程進行專案報告，調查報告昨晚送至立法院，但傳出該報告政黨立委有、媒體有，就只有在野黨立委拿不到，民眾黨痛批，行政院完全不尊重立法院。

「3＋11」調查報告，內容隻字未提防疫破口，卻宣揚政績 民眾黨炮轟行政院冷血。（取自民眾黨臉書）

民眾黨指出，行政院公布的3＋11專案報告中，完全沒有正面回應外界的質疑，最關鍵的4月13日討論的會議紀錄、諮詢哪些公衛專家、參與決策的任務組有哪些成員，報告中隻字未提，通篇只寫了「指揮官聽取面報後，決定採用『加強版3＋11』」。

民眾黨質疑，疫情指揮官陳時中過去對3＋11說詞反覆，一下有會議紀錄、一下太忙沒做；宣稱有經過專家諮詢，諮詢小組委員李秉穎卻說「專家會議從來沒討論過3＋11」，將決策避重就輕簡化成「指揮官聽取面報」，不但沒解決問題，反而帶來更多疑問。

民眾黨炮轟，調查報告出爐前，在野黨立委頻頻向行政院詢問何時提供，但行政院總是冷處理，甚至表示開議當天上午才會放在議場桌上，原以為是行政院怠惰，沒想到是選擇性怠惰，蘇院長上台報告前一天，部分執政黨立委就已收到3＋11專案報告，報告全文甚至在媒體上曝光。執政黨立委拿得到、媒體拿得到，就是不給在野黨立委，行政院是不敢面對質詢，還是根本沒把在野黨立委當一回事。