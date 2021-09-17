國民黨立委李貴敏與黨內立委擺出「戰鬥姿態」大合照。（圖／取自李貴敏臉書）

國民黨立委李貴敏與黨內立委合照。（圖／取自李貴敏臉書）

立法院今日（17）開議，曾在質詢中讓外交部次長田中光坦承，反萊豬公投不至於影響台美雙邊關係，打臉駐美代表蕭美琴所言，獲封「藍營女戰神」的國民黨立委李貴敏刊出5張與黨內立委的大合照，強調本會期將聚焦政府「千瘡百孔」的預算，可想見民進黨會全力護航，但他與「戰友」們必定全力把關，不讓民進黨為所欲為。

李貴敏昨日在臉書發文表示，立法院開議前一日下午，國民黨團參加立法實務研討會，就會期攻防重點與優先法案凝聚共識。李指出，本會期是預算會期，看到政府交過來的預算，財政卻是千瘡百孔、舉債累累，呈現由賸餘轉為短絀的急遽惡化，財政紀律蕩然無存，舉債空間距公共債務法規定上限40.6%所剩無幾，未來不容樂觀。

李貴敏強調，佔國會多數的民進黨必會全力護航政府預算，但國民黨身為在野黨絕不會退縮，她與戰友們仍會盡全力為民把關，絕不讓民進黨為所欲為。

國民黨立委李貴敏與黨內立委合照。（圖／取自李貴敏臉書）

國民黨立委李貴敏與黨內立委合照。（圖／取自李貴敏臉書）

不僅如此，李貴敏更隨文刊出5張與黨內立委的大合照，其中包括立委江啟臣、費鴻泰、楊瓊瓔、葉毓蘭、陳以信、謝衣鳳、吳怡玎、萬美玲、張育美等人，大家紛紛微笑對鏡頭比出勝利手勢，強調自己會以「戰鬥意志」持續向前衝，監督蔡政府施政不懈怠。