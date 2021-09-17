大樂透已連5槓，台灣彩券表示，若本期預估銷售1.65億元，9月17日頭獎累積金額預估為上看1.8億元。除了一般獎項外，大樂透秋節雙十期間，加碼168組百萬元獎項，尚有127組將持續開出。

台彩表示，上期（9月14日）大樂透加碼獎項已開出14組，總中獎注數為16注，其中12組為單注中獎，2組為2注均分。168組百萬元獎項，目前累積已開出加碼獎項組數為41組，剩下127組將於9月17日將繼續加開加碼。