大樂透17日頭獎上看1.8億元 另127組百萬元續開 11:052021/09/17 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透已連5槓，台灣彩券表示，若本期預估銷售1.65億元，9月17日頭獎累積金額預估為上看1.8億元。除了一般獎項外，大樂透秋節雙十期間，加碼168組百萬元獎項，尚有127組將持續開出。 台彩表示，上期（9月14日）大樂透加碼獎項已開出14組，總中獎注數為16注，其中12組為單注中獎，2組為2注均分。168組百萬元獎項，目前累積已開出加碼獎項組數為41組，剩下127組將於9月17日將繼續加開加碼。 美沙續簽軍用直升機維修合約 價值上看139億元 PChome 24h購物同步開放預購iPhone 13 祭舊換新最高抵3萬3110元 #大樂透 #百萬 #獎項 #加碼 #元獎項 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 3＋11報告政院總結沒破口 他解碼暗藏6字真相 網炸鍋 08:012021/09/17 政治 新北市議員周雅玲涉詐助理費 檢方聲押禁見 09:382021/09/17 社會 i13預購熱 中華電趁勢衝5G 04:102021/09/17 財經要聞 長假前多空謹慎 台積電600元震盪 指數狹盤觀望 09:522021/09/17 財經 精品百貨周年慶 奢華好康吸貴客 04:102021/09/17 時尚消費 疑聘用親友當人頭 檢方兵分5路搜索！民進黨新北議員周雅玲涉詐領助理費 遭檢方聲押禁見 04:102021/09/17 地方新聞 8大加碼券懶人包更新／500元動滋券來了！9／22起開放登記抽籤 10:552021/09/17 生活 盧秀燕推台中振興券加碼 3億現金大放送：天天抽5000元、週週抽10萬 10:432021/09/17 政治 剖開自己 白樵書寫異情調 04:102021/09/17 藝文副刊 台灣Pay振興五倍券 獨享專屬獎 04:102021/09/17 財經焦點 台南加碼抽永康樓房 北市綁悠遊付有現金券 04:102021/09/17 財經焦點 財經熱門新聞 恆大驚爆8兆負債 投資人慘了！謝金河：像台灣30年前這家地下公司 - 財經 PChome將宣布重大訊息 老手先爆雷：股價露餡了 - 財經 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 股價3年狂飆12倍！美媒點名這家「低調台廠」掌晶片業命脈 - 財經 恆大負債8.4兆全球最慘 財務危機快炸了 專家爆高層犯下2大錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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