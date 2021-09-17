全國教保產業工會今(17)日舉辦線上記者會。會中提到，相較2010與2017年的調查，2020年的教保人員平均薪資雖有成長，但薪資水平仍然比不上其他行業，幼教人員平均得具備20年的年資，薪水才會到達新台幣3萬2000元，並且工時仍然很長，呼籲政府重視並協助改善。

全國教保產業工會理事長簡瑞連表示，2020年5月至11月間，工會在網路發起「幼兒園工作者工作現況」問卷調查，共收到990筆私立幼兒園教保人員所填答的回應，其中232筆來自加入準公共的私立幼兒園，另外758筆來自未加入準公共的私立幼兒園。希望透過問卷，了解教保人員的薪資條件與工作待遇。

全國教保產業工會理事梁美詩指出，教育部於私立幼兒園實施準公共機制，至8月1日已屆滿3周年，根據最新修正的準公共幼兒園教保員月薪下限，起薪是2萬9000元，任職滿3年後是3萬2000元，任職滿6年後是3萬5000元。

梁美詩提到，工會藉由公布2020年私立幼兒園教保人員勞動條件，一方面是與先前於2010與2017年進行的調查對應，比較10年來，教保人員勞動條件的變化情形；另一方面，是透過調查結果來檢視與回應準公共機制，揭示準公共薪資規範與坊間實際薪資水平的差距。

依照該會統計數據顯示，跟2010與2017年的調查比較起來，2020年的教保人員平均薪資雖有成長，但薪資水平仍然比不上其他行業的工作者。另外，工資雖有成長，但工時仍然很長，跟2017年比較起來，甚至是倒退的。

梁美詩說，在調查當中發現，全國將近一半的教保工作人員月薪沒有達到2萬9000的基本標準，甚至年資調薪非常緩慢，工作5年才會達到月薪3萬元，20年為3萬2000元。

除了薪資待遇不佳，屏東私立宏靜幼兒園前廚工更在會中現身說法，提到該園涉及諸多違法事項，包含沒有給予員工合法年資的特休假、未將員工投保勞健保、沒有加班費、超收幼兒學童、師生比不符，甚至疫情期間的停課退費更是不實等諸多問題有待解決。

立委王婉諭認為，這份調查涉及準公共的私立幼兒園，而準公幼又是政府當前推動的重要政策，如品質有疑慮，則不能輕忽，呼籲教育部必須做好嚴格把關。

教育部國教署學前教育組組長王慧秋則回應，包含屏東私立宏靜幼兒園在內，針對私幼還有準公幼等違規情況，會要求地方督導，並加強把關，違法個案會依法執行調查；至於教保人員薪資調整確實有額度空間，教育部將展開第二波調薪範圍討論。