法國車廠雷諾（Renault）16日（周四）宣布將在法國裁員最多2000名工程與支援員工，同時加速轉向電動車發展，增聘相關領域人力。

陷入虧損的雷諾先前已公布在法國裁員約4600人的重整計畫，周四在聲明中指出，目前與工會就最新計畫展開談判。

雷諾指出，目標在法國打造9款新車，另在其他部門招募2500名員工。由於將積極打造電池實力，徵才著重於數據科學或化學專長。