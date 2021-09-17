雷諾加速發展電動車 在法裁員2000人 11:052021/09/17 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國車廠雷諾（Renault）16日（周四）宣布將在法國裁員最多2000名工程與支援員工，同時加速轉向電動車發展，增聘相關領域人力。 陷入虧損的雷諾先前已公布在法國裁員約4600人的重整計畫，周四在聲明中指出，目前與工會就最新計畫展開談判。 雷諾指出，目標在法國打造9款新車，另在其他部門招募2500名員工。由於將積極打造電池實力，徵才著重於數據科學或化學專長。 駁斥日經報導 Mitsubishi聲明將持續在日開發專屬車型 台灣估值最高的獨角獸將誕生 Gogoro赴美借殼估值650億 #雷諾 #法國 #裁員 #電動車 #周四 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 搶人大戰從新鮮人移轉到在職者 聯發科挖角 加碼發獎金 04:102021/09/17 財經要聞 大使赴英議會遭拒 陸全國人大嗆必反制 04:102021/09/17 產業財經 潛艦交易因美澳結盟告吹 法遭「背後捅一刀」停辦華府晚會 08:092021/09/17 國際 核潛艦技術輸澳 應對中國軍事崛起 04:102021/09/17 話題觀察 南屯精密園區 立體停車場動土 04:102021/09/17 地方新聞 竹竹併民調未納苗栗 藍委轟不準 04:102021/09/17 政治要聞 不得拒絕自取 foodpanda限制競爭 公平會重罰200萬 09:062021/09/17 生活 立陶宛經長訪蕭美琴 期待10月台灣經貿團 08:132021/09/17 國際 審視盧秀燕、陳亭妃演戲標準不一 傳播學者開轟NCC 10:122021/09/17 政治 通用電動車電池自燃 竟建議車主保持15公尺安全停車距離 09:342021/09/17 汽車情報-汽車新聞 《金融》金融消費爭議賠付門檻 10年來首度調升2成 08:032021/09/17 財經 財經熱門新聞 恆大驚爆8兆負債 投資人慘了！謝金河：像台灣30年前這家地下公司 - 財經 PChome將宣布重大訊息 老手先爆雷：股價露餡了 - 財經 買賣農地GG了 做錯1動作從大賺300萬變倒賠 - 財經 - 工商 股價3年狂飆12倍！美媒點名這家「低調台廠」掌晶片業命脈 - 財經 恆大負債8.4兆全球最慘 財務危機快炸了 專家爆高層犯下2大錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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