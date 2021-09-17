千呼萬喚始出來，好酒沈甕底！台中市長盧秀燕17日宣布，台中市五倍券跟台中購物節，請來「姐姐」謝金燕當代言人，振興台中經濟當務之急，天天抽5000元、連抽60天，月月抽百萬現金，還送千萬豪宅附停車位，店家爭取振興券千億商機鋪路，全市動起來。
盧秀燕與代言人謝金燕更合拍宣傳廣告，一改媽媽市長素色襯衫的形象，首度以粉色西裝與謝金燕雙燕合體亮相，「驚艷」登場衝買氣。
盧秀燕說，舉辦兩屆的台中購物節，年年成功帶動消費，中央今年振興券由去年3000元加碼到5000元，發放規模超過千億元，台中掌握商機，自數月前就開始規劃台中購物節，並滾動修正內容，此次抽獎加碼將是最吸睛且最有感的方案，有信心將千億振興券掃進台中，帶動產業、店家復甦。
台中市經發局長張峯源指出，今年台中購物節擴大獎項規模，除由麗寶集團再次贊助精緻好宅做為活動首獎，在地企業廠商也紛紛響應活動宣傳，加入購物節優惠店家行列；市府各局處也全體總動員參與行銷、招募活動優惠店家及媒合吸睛抽獎品，澎派加碼，為店家爭取振興券千億商機鋪路，全市動起來。
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