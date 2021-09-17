莫德納疫苗到貨量短缺，疫情指揮中心正在研議「疫苗混打」可行性，民眾黨立委蔡壁如痛批，疫情指揮官陳時中竟然説得出，「學理上認為可行」的話，身為疫情指揮官，竟然如此缺乏公衛常識， 辜且不論是不是為了行銷，到目前為止，雖然有疫苗荒、但還沒打完的高端疫苗，但要如何拿一個沒有功效(efficacy) 資訊的高端疫苗，來證明（莫德納＋高端）＞（莫德納＋莫德納）要怎麼做，這已經超過專業上的理解，是拿國人性命做試驗。

蔡壁如指出，近期台大醫院研究倫理委員會炸翻鍋了，兩派人馬為了「疫苗混打」吵翻天。原因在於台大感染科醫師謝思民主持一項「莫德納疫與高端疫苗混打臨床試驗」，貼出告示要招募受試者。時間點正好落在全台300多萬人苦等第二劑莫德納疫苗不到的節點上。

蔡壁如質疑，陳時中究竟是「笨」到不曉得要準備第二劑給民眾接種？還是「壞」到故意設計民眾去混打沒有三期試驗的疫苗，把民眾當財團的白老鼠。

據悉，被招募受視疫苗混打對象，本來就該打第二劑莫德納、但是卻打不到的人，是國家違約在先，卻用一個不當的手段，而且在醫學中心的協助下進行，要他們去進行一個「對他們無益卻有害」的臨床試驗。

蔡壁如轟，當初民眾打莫德納時都沒有高端，高端通過EUA審查時沒跟莫德納作比較、也沒有提混打，為什麼在這個時候，可以憑著「學理」就要民眾進行一個「對他們無益卻有害的非法臨床試驗」。

蔡壁如強調，一旦政治力介入專業，專業就會令人瞧不起，因為這樣的混打試驗，已經超過她在專業上的理解，這是拿國人性命在做的試驗，怎麼可以貪便宜省步驟，怎麼可以不做三期試驗、拿不出efficacy，就「跳級」進行混打試驗，這是科學、也是專業，拜託執政黨，千萬不要殘害專業，更不要利用「專業」講一些似是而非的話，欺騙善良的台灣人。