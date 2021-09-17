針對學生施打BNT疫苗規畫，基隆市政府今公布意願書回收情況，符合施打資格總人數1萬1408人，有1萬0739人同意校園施打，占94.1％，135人同意於醫療院所接種，有1.2％，不同意接種則有521人，占4.6％。

對於基隆市學校學生施打BNT疫苗意願書回收情況，基隆市政府表示，符合施打資格總人數1萬1408人，同意於校園接種1萬0739人，占94.1％，同意於醫療院所接種有135人，占1.2％，不同意接種人數為521人，占4.6％ ，未繳回意願書人數則有13人，占0.1％。

衛生局日前說明，目前規劃7家合約醫療院所醫護人員進入校園施打BNT疫苗，接種順序由高中職優先、再來是五專1到3年級，接著是國中生，最後是今年9月1日前年滿12歲的小學六年級學生。9月23日起開始接種BNT疫苗第一劑，預計10月上旬完成基隆市12到17歲的學生接種。

衛生局將比照流感疫苗接種模式，安排合約醫療院所到學校集中施打，學生可以在校打疫苗，或由家長帶至醫療院所施打，打完疫苗若不舒服，可請3天接種疫苗假，必要時可延長，不列入出缺勤紀錄。