國民黨主席選舉白熱化，昨資深媒體人趙少康與候選人之一的朱立倫連線，一度被解讀是表態挺朱，但後來趙少康澄清，強調自己始終保持中立。對此，孫文學校總校長張亞中今表示，自己相信若當選黨主席，趙少康也會和他共同合作，更曝自己22日要和趙少康「合體」，請大家期待。

國民黨主席選戰倒數，朱立倫昨（16）日行程都在高雄，其中在「國民黨員高雄挺朱造勢大會師」活動中，趙少康以「神祕嘉賓」身分透過視訊連線，並喊出「朱立倫加油」，被解讀是表態挺朱。趙少康隨即澄清，他始終保持中立，只要提出邀請，不論江啟臣或朱立倫的相關活動，他都會盡量參與，希望拉抬國民黨聲量。

張亞中今（17日）接受聯訪時表示，趙少康的思想和言論都很犀利，且論述能力也很強，是國民黨內非常優秀的同志，自己也很佩服趙少康，且趙少康也稱對4位候選人都很支持，因此自己也相信，若他當選黨主席，趙少康會和他一起合作，自己也是很感謝趙少康。

被問到是否會跟趙少康一起同台，張亞中稱，自己下禮拜三（22日）會上趙少康的節目，正好是選舉前兩天，「那也應該算是一個合體吧」，他也期望那時大家可以聽聽自己和趙少康之間的精彩對話。